Что беспокоит Донбасс: озвучены данные инициативы REACH

17.03.2018 15:26

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) презентовали деятельности инициативы REACH, которая охватила как контролируемые, так и на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.



В сообщении МинВОТ отмечается, что REACH помогает провайдерам гуманитарной помощи заполнять информационные пробелы относительно ситуации в гуманитарной сфере. Делается это с помощью современных информационных технологий. Недавно REACH создала постоянную группу, которая предоставляет комплексную поддержку для координации усилий в гуманитарной сфере в Украине.



Представитель организации Джереми Веттервотал рассказал о результатах опроса граждан, который в 2016-2017 годах проводился по обе стороны линии разграничения с применением спутниковой системы.



Справка "Донбасса"

REACH ( http://www.reach-initiative.org/ ) - это основанная в 2010 году совместная инициатива двух международных неправительственных организаций (ACTED и IMPACT) и программы ООН по использованию спутниковой информации в оперативных целях (ЮНОСАТ). Деятельность REACH направлена на содействие координации межведомственной помощи. В частности, благодаря разработке информационных инструментов, которые помогали бы повышать способность гуманитарных организаций принимать конструктивные решения на основе фактов в условиях реагирования на чрезвычайные ситуации, восстановления и развития.



Как свидетельствуют результаты анализа данных, в 2017 году произошло уменьшение продовольственной опасности для населения на Востоке Украины, и улучшение санитарно-гигиенической ситуации, медицинского обслуживания и доступа к медикаментам, возможности получения образования и психологической помощи.



В то же время, до сих пор граждане по обе стороны линии разграничения очень обеспокоены высокими рисками разрушения жилья в результате обстрелов. Также опросы показали высокий уровень беспокойства населения из-за опасности, исходящей от мин и взрывоопасных предметов, которыми щедро усеян Донбасс.



В МинВОТ отметили, что подобный анализ крайне важен, так как позволяет лучше идентифицировать потребности внутренне перемещенных лиц и граждан, проживающих на территориях, пострадавших от вооруженной агрессии РФ на Востоке.