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Архив - Донецкая область

В Донецкой области изъяли наркоты на 10 миллионов

18.03.2018 13:04
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В Донецкой области изъяли наркоты на 10 миллионов

По результатам противодействия наркопреступности полиция Донетчины входит в пятерку лучших в стране. Такие данные были озвучены на рабочем совещании при Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации.

В совещании под председательством заместителя председателя Донецкой ВГА Виктора Ремского приняли руководители Главного управления и территориальных подразделений Нацполиции в Донецкой области, СБУ, прокуратуры, Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины, пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуаций, профильных департаментов облгосадминистрации.

Отмечалось, что по итогам 2017 полицейские Донетчины задокументировали 2519 фактов незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. К уголовной ответственности привлечено 1978 человек. Изъято почти 260 кг наркотиков на сумму более 10 млн гривен. Перекрыто 13 межрегиональных каналов поставки наркотиков.

По количеству раскрытых наркопреступников и изъятых веществ полиция Донетчины стала второй в стране.

Уже в этом году полицейские региона открыли 415 уголовных производств по фактам наркопреступлений.



Теги: Донбасс, наркотики, полиция, преступность
 
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