В зоне АТО задержан боевик «минобороны ДНР»

22.03.2018 08:11

Сотрудники СБУ задержали в Донецкой области бывшего боевика «ДНР». В пресс-службе СБУ отметили: «Оперативники спецслужбы установили, что уроженец Донецкой области в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям, передает donpress.com.

Находясь в составе так называемого „1 армейского корпуса министерства обороны ДНР“ он привлекался к дежурству с оружием на позициях террористов и принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции».

Отмечается, что в 2015 году мужчина, разочаровавшись в идеях «русского мира», покинул ряды боевиков и длительное время скрывался на оккупированной территории.

В ведомстве добавили: «Правоохранители задержали злоумышленника во время его попытки посетить родственников в Донецкой области. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась сотрудниками Управления СБУ в Ровенской области».