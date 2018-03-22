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Архив - Донецкая область

В зоне АТО задержан боевик «минобороны ДНР»

22.03.2018 08:11
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В зоне АТО задержан боевик «минобороны ДНР»

Сотрудники СБУ задержали в Донецкой области бывшего боевика «ДНР». В пресс-службе СБУ отметили: «Оперативники спецслужбы установили, что уроженец Донецкой области в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям, передает donpress.com.

Находясь в составе так называемого „1 армейского корпуса министерства обороны ДНР“ он привлекался к дежурству с оружием на позициях террористов и принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции».

Отмечается, что в 2015 году мужчина, разочаровавшись в идеях «русского мира», покинул ряды боевиков и длительное время скрывался на оккупированной территории.
В ведомстве добавили: «Правоохранители задержали злоумышленника во время его попытки посетить родственников в Донецкой области. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась сотрудниками Управления СБУ в Ровенской области».



Теги: Донбасс, боевик, СБУ, ДНР, АТО, Минобороны
 
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