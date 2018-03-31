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Затопило оккупированный город Януковича
31.03.2018 09:49
Вечером 30 марта стало известно о подотоплении приусадебных участков в Енакиево (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная правительству Украины территория) - родном городе беглого президента Януковича.
Сообщение о подтоплении поступило спасателям вчера в 22:40. Произошло оно из-за увеличения сброса воды на Волынцевском водохранилище 29 марта, а также увеличения уровня воды в р. Булавин. В результате оказались подтопленными приусадебные участки (огороды) частных домовладений по ул. Садко, Тельмана, Литке.
Дома и придомовые территории подтоплены не были.
На месте происшествия работали спасатели с помпой.
Теги: Донбасс, Енакиево, ДНР, ОРДО
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