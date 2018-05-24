Банкоматы в «ДНР» начнут работать завтра

24.05.2018 14:30

Банкоматы «Центральнбанка» начнут функционировать после завершения «плановых профилактических работ», которые продлятся до конца дня 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

В «банке» добавили: «Банкоматы Центрального Республиканского Банка не функционируют в связи с проведением плановых профилактических работ, которые продолжатся 24 и 25 мая. После этого жители Республики смогут пользоваться услугами банкоматов».