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Архив - Донецкая область

В оккупированной Горловке и по всему "ДНР" резко поднялись цены на бензин, стала известна причина

25.05.2018 21:06
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В оккупированной Горловке и по всему "ДНР" резко поднялись цены на бензин, стала известна причина

На оккупированной территории Донбасса несколько недель наблюдается резкий скачок цен на автомобильное топливо и его дефицит. 25 мая, как сообщает Espreso.tv, стало известно о бензиновом кризисе в Горловке и по всей оккупированной территории "ДНР", передает "Диалог.UA".

Две недели не только Горловка, но и вся оккупированная часть Донецкой области находится в состоянии бензинового кризиса. Горючее появляется только на паре-тройке АЗС и моментально раскупается.

Впрочем, как сообщают, причина этого обычна для "ДНР" - бензин перестали поставлять из России. Все надеются, что это временно. Но цены на него моментально взлетели на 15%. А-92 подорожал с 44 до 50 рублей/литр, А-95 поднялся с 45 до 52 рублей/литр. А это логично приведет к росту цен на товары и услуги на территории, захваченной российскими оккупантами.



Теги: Россия, Донбасс, Горловка, бензин, АЗС, топливо, оккупация, повышение, ДНР, ЛНР, цены, горючее
 
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