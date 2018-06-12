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Очередной виток «топливного кризиса» в «ДНР»
12.06.2018 14:20
Временно оккупированные территории Донецкой области уже несколько дней поражены «топливным кризисом». Бензина на заправках нет, но есть длинные очереди и автовладельцы, пытающиеся найти бензин хоть где-нибудь.
Но на отсутствии бензина «топливный кризис» не закончился. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Бензин на АЗС стал иногда появляться, но в очень малых количествах и цены на него выросли. Очереди не уменьшились. Теперь их занимают с вечера. Следом за бензином подпрыгнули и цены на газ.
Об этом сообщают жители Донецка в соцсетях: «О! И газ в рост пошел».
Теги: Донбасс, кризис, бензин, газ, АЗС, топливо, оккупация, повышение, ДНР, цены, соцсети
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