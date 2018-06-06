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Архив - Донецкая область

Захарченко обвинил Россию в отсутствии бензина в ДНР

06.06.2018 13:59
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Захарченко обвинил Россию в отсутствии бензина в ДНР

«Бензиновый кризис» в ДНР продолжается. Во всех оккупированных городах отсутствует бензин на заправках. Лидер боевиков ДНР Александр Захарченко обвинил Россию в данных проблемах с топливом.

Об этом он заявили местным журналистам, передают «Ведомости Донбасса».

«Нехватка топлива на АЗС связано с процессом формирования цен в России.», — заявил Захарченко.

Так же лидер боевиков заверил, что бензин скоро будет, но необходима экономия топлива и заправляться в штатном режиме.

«Не беспокойтесь, бензин будет, ситуация разрешится. Если будете заправляться в штатном режиме и не заполнять всевозможные емкости, то ситуация стабилизируется быстрее», — заявил лидер боевиков ДНР.



Теги: Россия, Донбасс, кризис, бензин, АЗС, топливо, обвинение, ДНР, боевики, Захарченко, горючее
 
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