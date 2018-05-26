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Как на Светлодарской дуге уничтожили позицию "Слив": подробности и видео
Волонтер Юрий Мысягин рассказал (и выложил видео с беспилотника), как на Светлодарской дуге донбасского фронта бойцами группы К-2 54-й бригады была уничтожена минометная батарея противника на позиции "Слив".
Вот, что пишет Юрий на своей странице в Фейсбуке:
" С ней надо было что-то делать, так как она находилась немного в отдалении, но жизнь нам портила постоянно, "приходы" оттуда были по нашим позициям с завидной регулярностью.
Мы больше двух недель тихонечко изучали эту интересную позицию. Наблюдали и анализировали количество обстрелов оттуда. Аккуратно раз в 2-3 дня делали облеты беспилотником этой позиции. Пытались найти в интернете любую информацию про неё, причём информацию, опубликованную, как до войны так и после. Это были новости, фото местности, рассказы военных. Мы перелопатили весь интернет, чтобы собрать любые данные. И нашли!
Когда стали анализировать и готовиться к операции, то поняли, что позиция очень грамотная, интересная и местами уникальная. Там отлично сочетаются природные скальные укрытия, зелень и вода, поэтому противник там чувствовал себя довольно комфортно, работая по нам минометами, прикрываясь скальными укрытиями.
После последнего анализа у нас на руках были данные о том, что на позиции "Слив" на данный момент находятся:
Минометы калибра 120 мм — 2 шт
Грузовой автомобиль УРАЛ — 2 шт
Грузовой автомобиль КАМАЗ
Склад боеприпасов.
И постройка обшитая сверху профнастилом, в которой находились сепаратисты.
Мы подняли беспилотник и операция началась. Один из выстрелов лёг рядом с бк и он начал гореть. Из постройки выбежал один из сепаров, начал оттягивать горящий ящик и после, снова побежал в постройку. Мы скорректировали огонь - и следующий выстрел лёг прямо под боковую стенку. Все осколки зашли в середину. По данным нашей разведки из них там 3 человека 300-х.
Потом мы снова перевели огонь по их минометам. Несколько выстрелов легли возле грузовой техники. Машины временно выведены из строя, а после несколькими выстрелами мы "завели" прямое попадание в миномет. Потом ещё пару выстрелов и операцию закончили, так как поднимался сильный ветер и "наших птичек" надо было возвращать.
В результате спланированной операции, мы достигли того, что хотели.
Уничтожены 2 миномета
Выведена из строя грузовая техника.
Частично уничтожен склад боеприпасов
И нанесён урон живой силе противника".
Теги: Донбасс, война, ВСУ, фронт, оккупанты, Светлодарская дуга
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