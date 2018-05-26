У каждого обмана есть предел: министра хотят отставить за издевательства над ВПЛ

26.05.2018 17:00

Общественная организация "Донбасс SOS" сообщила, что нардеп Алексей Рябчин инициировал отставку главы Минсоцполитики Украины Андрея Ревы за "преступную задержку пенсий внутренне перемещенным лицам".



"У каждого обмана есть предел. И есть последствия. Депутаты зарегистрировали проект постановления об отставке министра социальной политики А.Ревы, - сообщает "Донбасс SOS". - На протяжении последнего месяца переселенцы столкнулись с несвоевременной выплатой пенсии, которую Пенсионный фонд пояснил “техническими изменениями в процессе верификации”. Однако кроме задержек выплаты, многим пенсия была не выплачена также под предлогом новых “списков” и новых “проверок”. Кроме того, были приняты изменения в постановление 365, которые содержат риск невыплаты сумм социальных выплат и пенсии, не выплаченных за прошедший период".



Как отмечают общественники, эти проблемы побудили народного депутата Алексея Рябчина в пятницу обратиться в зале Верховной Рады к вице-премьер-министру Розенко и министру социальной политики Реве. В ответ последовали заявления, что переселенцы, проживающие на подконтрольной территории, не имеют проблем с выплатой пенсий. И что Кабмин якобы не принимал никаких изменений, которые ограничивают права ВПЛ.



"Кроме того Рева раздраженно заявил, что у переселенцев на подконтрольной территории могут быть проблемы с жильем, а проблемы с выплатами - нет. А как же тогда пенсионеры, которые самостоятельно решили проблему с жильем, отказались от справки ВПЛ и в ответ на это получили блокировку выплаты пенсии? - интересуются общественники. - Возмущенные такими ответами депутаты инициировали отставку министра".



Алексей Рябчин, в частности, заявил: “Я инициирую отставку министра Ревы и разослал в посольства стран "большой семерки" информацию о преступной задержке пенсий внутренне перемещенным лицам. Потому что получается, что на встречах с иностранными топ-чиновниками некоторые министры представляют из себя реформаторов, а на самом деле оказываются неспособными выполнить даже свои прямые обязанности”.



Представители "Донбасс SOS" призывают Комитет социальной политики ВР дать полную оценку работе Минсоцаа по отношению как к ВПЛ, так и к гражданам, которые остаются проживать на временно оккупированной территории, но при этом остаются нашими гражданами.