Боевики «ДНР» несут колоссальные потери в живой силе

29.05.2018 16:22

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе.

Оккупационные «власти ДНР» опубликовали статистику этих потерь.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Так, с 18 по 25 мая 2018 года ранения различной степени тяжести получили 6 боевиков «ДНР», убиты 6 боевиков.

Всего с начала 2018 года ранения получили 89 боевиков «ДНР», убиты 57 боевиков.