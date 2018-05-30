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Ситуация на Донбассе: штаб сообщает об обстрелах и раненых
В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) за минувшие сутки 29 мая в результате обстрелов боевиков ранены четыре украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook, передает РБК.
Пресс-центр отмечает уменьшение интенсивности боевых действий. Всего российско-оккупационные войска 36 раз вели обстрел по украинским позициям, из них 9 раз применяли тяжелое вооружение.
"Боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское, что на Луганщине. На Горловском направлении - в районе населенных пунктов Зайцево, Южное. Не прекращаются бои на Донецком направлении вблизи Авдеевки и Марьинки, на Мариупольском направлении - в районе населенного пункта Широкино", - говорится в сообщении. Украинским раненым предоставили квалифицированную помощь, их жизни ничего не угрожает.
"По данным разведки, трех оккупантов уничтожено и трое ранены", - сообщили в штабе.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, обстрелы, ООС
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