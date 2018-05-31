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Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"
В социальных сетях распространилась инофрмация о таинственном исчезновени сразу двух известных террористов "ДНР" Александра Ходаковкого и Ташкента.
Местные жители отмечают, что давно в СМИ и на публике не показывался "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев по кличке Ташкент, которого также называют "правой рукой" Захарченко, передает "Диалог.UА". Были даже предположения, что Тимофеев посажен кураторами из РФ под домашний арест за воровство.
Некий анонимный сепаратист подтвердил факт проведения масштабных проверок финансовой системы "ДНР" кураторами. Также пользователь под ником Necro Mancer говорит об исчезновении еще одного видного террориста – Александра Ходаковского, который жестко критиковал Захарченко.
Подчеркивается, что начиная с 12 мая он нигде себя не проявил, хотя ранее Ходаковский часто появлялся на людях. Напомним, Ходаковский раскрыл, что боевики Захарченко боятся рассказывать людям. Ранее Ходаковский рассказал, что будет с "ДНР" в случае наступления ВСУ на Донбассе.
Теги: Донбасс, Ташкент, СМИ, ДНР, боевики, ВСУ, Захарченко, соцсети, Ходаковский, РФ
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