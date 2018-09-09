Кулак сформирован: главарь "ДНР" напуган наступлением ВСУ на Донбассе сразу с трех направлений

09.09.2018 11:58

В "ДНР" разразилась настоящая паника из-за слухов о возможном наступлении украинской армии на позиции боевиков после гибели Александра Захарченко.

Один из действующих главарей "ДНР" Эдуард Басурин бьет тревогу и в комментарии российским СМИ заявляет о подготовке Украиной масштабного наступления сразу по трем направлениям. Басурин, который занимает пост так называемого "заместителя командующего оперативным командованием", уверяет, что подразделения украинской армии сформировали ударный кулак который якобы готов нанести сокрушительный удар по террористам в направлении окрестностей Мариуполя - в поселке Широкое, селе Коминтерново и в районе Тельманово.

При этом в окрестностях Тельманово украинская армия якобы готовит отвлекающий маневр. По данным Басурина, операция украинской армии может занять пять дней, однако он допускает и ее полную отмену после того, как "доблестные боевики" "ДНР" раскрыли "хитрый украинский план".

Источник: dialog.ua