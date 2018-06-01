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Архив - Донецкая область

В Донецке острый дефицит горючего - бензин только избранным и по талонам

01.06.2018 12:58
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В Донецке острый дефицит горючего - бензин только избранным и по талонам

В оккупированном Донецке обострилась проблема с бензином. Горючего в городе практически не осталось. Дончане в соцсетях бунтуют по поводу топливного кризиса и ожидают новых катаклизмов, передает "Диалог.UA".

Стоит отметить, что Кремль резко урезал поставки бензина в оккупированный Донецк еще в середине мая. Далее ситуация усугублялась. В итоге оккупационное руководство города даже вспомнило о советском наследии и ввело талончики на бензин.

Население Донецка ропщет в соцсетях по поводу отсутствия бензина, кляня оккупанта. Произошедшее, что примечательно, связывают с назначением нового куратора Кремля Бабича и последующими "чистками" в верхушке "республики". Сейчас они в панике думают, как спасти собственные шкуры.



Теги: Донецк, Донбасс, бензин, топливо, дефицит, талон, оккупация, соцсети, горючее
 
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