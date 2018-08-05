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Архив - Донецкая область

Дончане поделились фотографиями «хозяйствования» оккупационных «властей ДНР»

05.08.2018 18:41
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Дончане поделились фотографиями «хозяйствования» оккупационных «властей ДНР»

Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что оккупационные «власти ДНр» под видом «хозяйственной деятельности» продолжают рушить город. Не лучшая обстановка складывается и в других временно оккупированных неселенных пунктах.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка делятся в социальных сетях фотографиями, на которых запечатлена «хозяйственная деятельность» оккупационных «властей ДНР». Некоторые объекты разрушаются умышленно, а некоторые становятся выгодной точкой для «распила» денег, официально выделенных «на ремонт».

Так дончане поделились фото реконструкции автовокзала «Южный» — разрушенная брусчатка автостоянки, наваленная куча плитки, но «работы» уже считаются оконченными.

Вот что пишут дончане, комментируя фото:

««Автостанция „Южный“. Донецк. Видимо, все деньги, выделенные на реконструкцию вокзала, резко закончились… в орковских карманах))) Парковку около вокзала делать не надо наверное. И так сойдет».



Теги: Донецк, Донбасс, деньги, оккупация, ДНР, ремонт дорог, соцсети
 
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