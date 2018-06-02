Снайперская война на Донбассе набирает обороты

02.06.2018 13:27

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины , командование российских оккупационных войск на Донбассе продолжает мероприятия по усилению разведывательно-диверсионной и контрснайперской работы.



Делается это с целью захвата в плен украинских военнослужащих, отмечает ГУР.



Кроме этого, наблюдается активизация применения снайперских расчетов с целью увеличения потерь личного состава в передовых подразделениях ВС Украины.



Отметим, что подразделения Объединенных сил, в свою очередь, принимают ряд контрснайперских мероприятий, не допуская активизации снайперского огня противника.