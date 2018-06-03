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Неподконтрольный Донбасс: в квартирах массово находят людей без признаков жизни
На оккупированной части Донецкой области (ОРДО - отдельные районы Донецкой области или же созданное РФ квазиобразование "ДНР") в течение 2 июня в трех квартирах нашли бездыханные тела.
В Енакиево по ул. Айвазовского местные спасатели шанцевым инструментом открыли входные двери на 7 этаже 9-этажного дома. Внутри выявлено тело пожилой женщины без признаков жизни.
В тот же день в этом же городе (откуда родом беглый экс-президент Янукович) на ул. Яблочкова спасатели произвели открывание дверей квартиры 3-этажного дома. По выдвижной лестнице, через открытый балкон, они попали внутрь и открыли входные двери. Внутри выявлено тело мужчины без признаков жизни.
Кроме того, вчера в Калининском районе оккупированной Горловке, по ул. Братьев Мазиковых, спасатели произвели открывание дверей квартиры на 1 этаже 9-этажного дома. Гидравлическим и шанцевым инструментом они открыли балконную дверь, попали внутрь, открыли входные двери, обеспечили доступ "полиции". Внутри выявлено тело пожилой женщины без признаков жизни.
Теги: Донбасс, спасатели, двери, ДНР, тела
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