В зоны ООС 2 июня есть убитые и раненые в результате боевых действий

03.06.2018 07:30

По данным пресс-центра Операции объединенных сил (ООС), которая проходит на Донбассе, вчера противоборствующие стороны понесли потери.



"Во время боевых действий за прошедшие сутки три наших военнослужащих получили ранения и были госпитализированы. По данным разведки, трое оккупантов уничтожены, трое - ранены", - отмечается в сводке пресс-центра ООС.