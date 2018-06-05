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На Донбассе бойцы ООС оставили одни обломки от российского беспилотника-шпиона "Орлан"
Бойцы Операции объединенных сил 5 июня уничтожили на Донбассе российский беспилотник-шпион. О ликвидации вражеской техники сообщила в Facebook пресс-служба штаба АТО, передает "Диалог.UA".
Оккупационные войска РФ продолжают активно использовать БПЛА не только для ведения разведки за бойцами ООС, но и для наведения огня по украинским позициям. Опасную вражескую технику ВСУ старательно отслеживают и уничтожают.
Во вторник, 5 июня, украинские военные сбили очередной российский БПЛА-шпион "Орлан-10". Где конкретно был уничтожен беспилотник, ВСУ не уточнили. Стоит отметить, что первую половину дня 5 июня, по данным пресс-службы ООС, оккупант зверствовал в основном на луганском направлении, ведя обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия.
Бойцы ООС адекватно реагировали на эти проявления агрессии. В ходе нападений оккупанта 2 украинских воина получили ранения. Их экстренно госпитализировали.
Теги: Россия, Донбасс, шпионаж, беспилотник, АТО, ВСУ, РФ, ООС
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