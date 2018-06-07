Обстрелы Донбасса: оккупанты дважды применили минометы

07.06.2018 08:15

Боевые действия на Донбассе 6 июня продолжались на отдельных направлениях, преимущественно с применением только стрелкового оружия.



"Отмечается активизация российско-оккупационных войск в темное время суток в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Опытное, Марьинка, Водяное, Широкино. В общем противник 25 раз нарушал режим прекращения огня, из них 2 раза с применением минометов. Подразделения Объединенных сил препятствовали провокационным действиям врага и давали ему адекватный ответ", - сообщает пресс-центр ОС.



Напомним, что 6 июня погибли и были ранены воины ОС.



Также стало известно, что в ночь на 7 июня произошло обострение в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Луганщине.