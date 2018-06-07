Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Обстрелы Донбасса: оккупанты дважды применили минометы

07.06.2018 08:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Обстрелы Донбасса: оккупанты дважды применили минометы

Боевые действия на Донбассе 6 июня продолжались на отдельных направлениях, преимущественно с применением только стрелкового оружия.

"Отмечается активизация российско-оккупационных войск в темное время суток в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Опытное, Марьинка, Водяное, Широкино. В общем противник 25 раз нарушал режим прекращения огня, из них 2 раза с применением минометов. Подразделения Объединенных сил препятствовали провокационным действиям врага и давали ему адекватный ответ", - сообщает пресс-центр ОС.

Напомним, что 6 июня погибли и были ранены воины ОС.

Также стало известно, что в ночь на 7 июня произошло обострение в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Луганщине.



Теги: Донбасс, обстрелы, минометы, оккупанты, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх