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Более десяти человек погибли и ранены в зоне ООС на Донбассе
07.06.2018 07:15
По данным пресс-центра операции Объединенных сил (ООС), за прошедшие сутки, 6 июня, ситуация в районе проведения ООС оставалась сложной, но контролируемой. Обе стороны понесли потери.
"Во время боевых действий за прошедшие сутки, 6 июня, 2 военнослужащих Объединенных сил погибли и 2 получили ранения, - отмечается в сообщении пресс-центра. - По данным разведки, противнику нанесены потери: 5 оккупантов уничтожено и 3 получили ранения".
Теги: Донбасс, потери, обстрелы, оккупанты, ООС
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