Оккупанты РФ ударили по ВСУ из запрещенного оружия - Донбасс содрогнулся от разрывов десятков снарядов

12.03.2019 20:02

Российские оккупационные войска с начала суток совершили один обстрел позиций ВСУ в районе Павлополь и выпустили 17 мин 82-го калибра.

Спикер Минобороны Александр Мотузяник рассказал о том, что российско-оккупационные войска применили запрещенное вооружение в зоне ООС, сообщает "Диалог.UA".

"С начала этого периода по состоянию на 12:00 в районе проведения Операции Объединенных сил зафиксирован один случай нарушения перемирия со стороны противника, во время которого оккупант применил оружие запрещенного калибра", - констатировал он. Сообщается, что в 10:00 бандформирования "ДНР" со стороны с. Верхнешироковское открыли огонь из минометов 82-го калибра в сторону позиций ВСУ в районе Павлополя. В общей сложности враг выпустил семнадцать минометных боеприпасов. К счастью, в подразделениях Объединенных сил по состоянию на 12:00 обошлось без потерь.