Гибридная война: полная сводка обстрелов и потерь на Донбассе за 8 июня

09.06.2018 12:44

По данным представителей Минобороны, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) прошедшие сутки, 8 июня, остается сложной. Противник произвел 38 обстрелов, все - прицельные. Ответный огонь военнослужащие Вооруженных Сил Украины открывали 17 раз.



На Луганском направлении (в него входит вся Луганщина и часть Донетчины) вчера зафиксировано 14 прицельных обстрелов со стороны противника.



В частности, с начала суток и утром в районе н.п. Новотошковское и Крымского российско-оккупационные войска применяли минометы запрещенных 120-го и 82-го калибров, вооружения БМП, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



До конца суток активность боевиков не утихала: обстрелам с использованием всех указанных видов оружия неоднократно подверглись позиции ОС вблизи населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Железное, Зайцево, Луганское и Екатериновка. Об интенсивности боевых действий на направлении свидетельствует то, что в течение суток в сторону позиций ОС было выпущено 38 мин 120-го калибра, а также 22 мины калибра 82 мм.



На Донецком направлении в пятницу зафиксировано 24 вражеских обстрелов, преимущественно из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных типов.



В то же время, примерно с шести вечера в течение почти двух часов боевики российско-террористических войск вели огонь из минометов 120 калибра в районе Водного и Широкино.



Кроме того, дважды в сутки противник пытался вести снайперский огонь вблизи Красногоровки. Благодаря принятым нашими военными контрснайперским мерам эти попытки не увенчались успехом.



Наибольшее количество вражеских обстрелов - 7 раз, зафиксировано в районе Водяного. 4 раза под огнем боевиков оказывались защитники Красногоровки, трижды - населенных пунктов Марьинка, Гнутово и Павлополь.



"Во время вражеских обстрелов и огневых столкновений шестеро военнослужащих Вооруженных Сил получили ранения различной степени тяжести. Сейчас они госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в Минобороны.



По данным разведки, в течение 8 июня трех оккупантов уничтожили и 16 получили ранения.

Ранее была опубликована карта суточных обстрелов из зоны ООС.

Напомним, что сегодня на Донбасском фронте стороны обменялись в общей сложности десятью обстрелами.