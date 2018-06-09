На Донетчине насмерть разбилась женщина

09.06.2018 11:06

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло вчера, 8 июня, около семи вечера вблизи села Новониколаевка Славянского района Донецкой области.



Прибыв на место происшествия, сотрудники Славянского отдела полиции увидели в кювете мотоцикл "МТ" и пострадавших: 70-летнего мужчину и 69-летнюю женщину.



В дальнейшем выяснилось, что пожилые супруги отправилось за дровами и во время движения через поле их транспортное средство перевернулось. От полученных травм женщина скончалась на месте.



Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).