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На Донетчине насмерть разбилась женщина
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло вчера, 8 июня, около семи вечера вблизи села Новониколаевка Славянского района Донецкой области.
Прибыв на место происшествия, сотрудники Славянского отдела полиции увидели в кювете мотоцикл "МТ" и пострадавших: 70-летнего мужчину и 69-летнюю женщину.
В дальнейшем выяснилось, что пожилые супруги отправилось за дровами и во время движения через поле их транспортное средство перевернулось. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).
Теги: Донбасс, полиция, смерть, ДТП
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