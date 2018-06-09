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Оккупанты активно минируют Донбасс и подрываются
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, инженерными подразделениями т.н. 1 и 2 АК российско-оккупационных войск на Донбассе осуществляется минирования местности противопехотными минами российского производства, которые запрещены международным правом (Оттавской конвенции 1999). Это представляет опасность для гражданского населения.
"Кроме того, расширяются площади заминированных территорий, в результате хаотического их минировании по указанию командиров передовых подразделений противника с целью предотвращения дезертирство подчиненных. В связи с этим, с начала июня значительно возросло количество случаев гибели и увечья военнослужащих российских оккупационных войск, подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях, установленных в тылу их подразделений", - сообщают в ГУР.
Теги: Донбасс, мины, подрыв, оккупанты
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