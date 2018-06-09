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Архив - Донецкая область

Порошенко заявил, что ООС круче АТО

09.06.2018 21:10
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Порошенко заявил, что ООС круче АТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает Операцию Объединенных сил (ООС) на Донбассе значительно эффективнее ранее проводившейся там Антитеррористической операции (АТО).

Такое заявление глава государства сделал 8 июня во время встречи со студентами Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

"Неужели не замечаете, как изменились информационные сводки с фронта? Неужели вы не заметили, насколько Операция Объединенных сил сейчас намного эффективнее АТО?" – спросил Порошенко у студентов.

По словам главы государства, ООС предоставляет военнослужащим больше прав, но и больше обязательств. "Шаг за шагом мы будем проводить политику восстановления украинского суверенитета на Донбассе. Не сомневайтесь: никогда Донбасс не будет российским", - заверил Порошенко.

Сайт bykvu.com напоминает, что 30 апреля вступило в силу распоряжение президента о начале проведения Операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Данный порядок предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, другим госорганам Украины, специальных полномочий по обеспечению национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

Основные отличия ООС от АТО:

• новый руководитель Объединенных сил (им 16 марта назначен генерал-лейтенант Сергей Наев) будет реализовывать свои полномочия через Объединенный оперативный штаб, созданный на территории Донецкой и Луганской областей для сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии;

• командование переходит от Антитеррористического центра СБУ к Объединенному оперативному штабу (ООШ) Вооруженных сил Украины. ООШ будут подчиняться все силовые подразделения, задействованные на территории Донецка (ВСУ, МВД, Нацполиция и пограничники);

• Россия признается агрессором и оккупантом части Донецкой и Луганской областей;

• боевики самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик называются представителями оккупационных администраций России;

• все военнослужащие получают расширенные полномочия вдоль линии разграничения ("боевые зоны" и "зоны безопасности"). В случае необходимости они могут осуществлять задержание, а также применять оружие и спецсредства в отношении нарушителей закона;

• операция Объединенных сил закончится после окончательного освобождения оккупированных территорий и восстановления на них конституционного порядка;

• кроме свидетельств о рождении и смерти, все документы, оформленные в оккупированных районах, признаются недействительными.



Теги: Донбасс, АТО, Порошенко, ООС
 
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