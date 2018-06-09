Житель Донецка, ставший боевиком, решил сдаться

09.06.2018 11:17

Житель оккупированного Донецка, пытаясь подзаработать, вступил в ряды террористов. Однако получив первое боевое задание, решил что выбрал "неправильный путь" и добровольно сдался правоохранителям. Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.



Отмечается, что вчера, 8 июня, 41-летний житель Донецка обратился в полицию и сообщил, что имеет отношение к незаконным вооруженным формированиям. Мужчина рассказал, что неделю назад познакомился с членом "ДНР". Новый знакомый предложил мужчине вступить в ряды террористов, пообещав высокую заработную плату.



"Поскольку мне очень нужны были деньги, я согласился", - говорит дончанин.



Через несколько дней новоиспеченный боевик получил "реальная задачу". Он должен был добраться позиций украинских военных в районе поселка Пески и разведать место их расположения, численность личного состава и имеющееся вооружение. Наградой за успешное выполнение такой задачи должны были стать 5000 российских рублей.



"Опасаясь за свою жизнь, я решил пойти к Пескам, но не для того, чтобы разведать, а для того чтобы сдаться. Попытка сотрудничества с террористами - самая большая ошибка моей жизни", - рассказывает мужчина.



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские проверяют показания задержанного о деятельности в рядах "ДНР".