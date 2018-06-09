- Тайна "Чебурашек": Россия утилизирует на Донбассе боеприпасы11:50
- 240 взрывов прогремело на Донетчине11:35
- Житель Донецка, ставший боевиком, решил сдаться11:17
- За час на 2 машины продвинулись: соцсети сообщают о ситуации на донбасских пунктах пропуска11:12
- На Донетчине насмерть разбилась женщина11:06
- Пуля попала в лопатку: на Донбассе ранили старушку10:49
- Донбасский фронт: главком ВСУ побывал в зоне ООС10:45
- В Санкт-Петербурге набирают диверсантов для Донбасса10:29
- Горячая точка Донбасского фронта Чигари-Южное: команда СММ ОБСЕ рассказала о кошмаре, в котором оказались мирные жители10:15
- Субботнее утро у донбасских КПВВ: появились данные об очередях10:00
Житель Донецка, ставший боевиком, решил сдаться
Житель оккупированного Донецка, пытаясь подзаработать, вступил в ряды террористов. Однако получив первое боевое задание, решил что выбрал "неправильный путь" и добровольно сдался правоохранителям. Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.
Отмечается, что вчера, 8 июня, 41-летний житель Донецка обратился в полицию и сообщил, что имеет отношение к незаконным вооруженным формированиям. Мужчина рассказал, что неделю назад познакомился с членом "ДНР". Новый знакомый предложил мужчине вступить в ряды террористов, пообещав высокую заработную плату.
"Поскольку мне очень нужны были деньги, я согласился", - говорит дончанин.
Через несколько дней новоиспеченный боевик получил "реальная задачу". Он должен был добраться позиций украинских военных в районе поселка Пески и разведать место их расположения, численность личного состава и имеющееся вооружение. Наградой за успешное выполнение такой задачи должны были стать 5000 российских рублей.
"Опасаясь за свою жизнь, я решил пойти к Пескам, но не для того, чтобы разведать, а для того чтобы сдаться. Попытка сотрудничества с террористами - самая большая ошибка моей жизни", - рассказывает мужчина.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские проверяют показания задержанного о деятельности в рядах "ДНР".
Теги: Донецк, Донбасс, полиция, Пески
- Горловку атакуют "донецкие" - назначен новый начальник полиции (ФОТО)
- Дончан пугают диверсантами и просят "стучать" в "военную полицию"
- Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"
- Телекоммуникацинный захват в Донецке: предъявлены обвинения
- В "ДНР" готовятся к Новому году. Елки будут импортные
- Суперновость от полицаев ДНР!
- Тайна "Чебурашек": Россия утилизирует на Донбассе боеприпасы11:50
- 240 взрывов прогремело на Донетчине11:35
- Житель Донецка, ставший боевиком, решил сдаться11:17
- За час на 2 машины продвинулись: соцсети сообщают о ситуации на донбасских пунктах пропуска11:12
- На Донетчине насмерть разбилась женщина11:06
- Пуля попала в лопатку: на Донбассе ранили старушку10:49
- Донбасский фронт: главком ВСУ побывал в зоне ООС10:45
- В Санкт-Петербурге набирают диверсантов для Донбасса10:29
- Горячая точка Донбасского фронта Чигари-Южное: команда СММ ОБСЕ рассказала о кошмаре, в котором оказались мирные жители10:15
- Субботнее утро у донбасских КПВВ: появились данные об очередях10:00
- Тайна "Чебурашек": Россия утилизирует на Донбассе боеприпасы11:50
- 240 взрывов прогремело на Донетчине11:35
- Житель Донецка, ставший боевиком, решил сдаться11:17
- За час на 2 машины продвинулись: соцсети сообщают о ситуации на донбасских пунктах пропуска11:12
- На Донетчине насмерть разбилась женщина11:06
- Пуля попала в лопатку: на Донбассе ранили старушку10:49
- Донбасский фронт: главком ВСУ побывал в зоне ООС10:45
- В Санкт-Петербурге набирают диверсантов для Донбасса10:29
- Горячая точка Донбасского фронта Чигари-Южное: команда СММ ОБСЕ рассказала о кошмаре, в котором оказались мирные жители10:15
- Субботнее утро у донбасских КПВВ: появились данные об очередях10:00
- Как избавиться от изжоги навсегда: 3 лучших способа помочь себе22:02
- Право отказа от коммунальной услуги: опубликован законопроект20:41
- Товар с душком: какие продукты в магазинах чаще всего оказываются просроченными20:13
- Что скрывается за предложением Авакова о «полицейской операции» на Донбассе?19:56
- Война на Донбассе: почему Украине нужно быть в повышенной готовности19:11
- Субсидии-2018: разные адреса – доходы умножаем на два16:25
- «Ми просто звикли до цього»,— мешканці прифронтових Мар’їнки та Красногорівки про сусідство з лінією розмежування15:45
- Дорогая оккупация: в оккупированном Донбассе сильно и внезапно подорожали продукты15:27
- Люди, которые воздерживаются от алкоголя, болеют чаще алкоголиков14:49
- «Минск-3»: Даешь конфликту на Донбассе – ядерный статус!14:23
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне
- Один из поселков в зоне ООС почти окружен
- ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра
- КПВВ: соцсети сообщают о проблемах на въезд в подконтрольную часть Донбасса
- Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом
- Наступление армии России и террористов "Л/ДНР" на Мариуполь: Машовец сделал важное заявление
- Важная информация для пересекающих КПВВ
- Свершилось: Совет безопасности ООН озвучил резолюцию по Украине
- Аксенов и Захарченко "собирают чемоданы": в Москве подтвердили "зачистку" главарей Крыма и Донбасса