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Розы в сердце войны: появилось потрясающее фото из Авдеевской промзоны
Представители Фонда "Вернись живым" ("Повернись живим") опубликовали снимок с одной из позиций Авдеевской промзоны, которая остается одной из самых горячих точек Донбасского фронта.
"Красота и ужас живут рядом. На Авдеевский промзоне прямо сейчас цветут розы. Кусты, обильно покрытые красными цветами, выбиваются на фоне разбитых войной зданий и машин. Ночью здесь не утихают враждебные обстрелы, а днем - можно увидеть такую нетронутую природную красоту", - комментируют представители Фонда это фото.
Напомним, что 4 февраля 2018-го исполнилось два года как промка была взята под контроль украинским воинами. В той операции приняли участи разведрота 58 бригады, 1, 2 роты и разведвзвода 16 батальона 58 бригады, 74 отдельный разведбат и 5 батальон УДА.
"Она была "серой" и раньше время от времени туда заходили и украинские военные, и сепары бегали, чтобы поискать выгодные позиций для обстрелов, - вспоминала журналист и волонтер Фонда "Повернись живим" ("Вернись живым") Дарья Бура. - Комбат взял меня с собой, напялив на меня тяжелый броник и каску, которая постоянно влезала на глаза. Приказал двигаться быстро и четко за ним. И повел вдоль всей территории. Она тогда еще была практически целой. Несколько заметных попаданий от тяжелого, разбитое стекло, хвосты от мин в асфальте. Но не сравнить с тем, во что российские войска превратят территорию бывшего завода в течение двух лет".
29 января-3 февраля 2017-го 72 ОМБр вела тяжелые бои в районе промышленной зоны города Авдеевка. Бойцам бригады удалось выбить пророссийские формирования с позиции "Алмаз" в "серой зоне". В том бою погиб капитан Андрей Кизило. Он посмертно был удостоен звания Героя Украины. Орденом Богдана Хмельницкого 3 степени были награждены 6 бойцов, один из которых посмертно, орденом "За мужество" 3 степени награждены 15 бойцов, 7 из которых посмертно. Позицию "Алмаз" переименовали в честь Андрея - "Орел" (это был его позывной).
По данным avdeevka.city, памятник-инсталляцию в районе Авдеевской "промки", где погибли десятки защитников Украины, открыли 19 сентября 2017 года. В центре инсталляции - металлический крест с проволокой, установленный на остатках вражеских боеприпасов. Там же - портрет навеки 23-летнего Андрея Кизило, ставшего посмертно Героем Украины. Рядом - черные плиты с десятками выгравированных имен… На заднем плане – сгоревшая "башня" танка с "промки", старенький автобус, подбитый террористами…
Теги: Донбасс, война, Авдеевка, цветы, фронт, авдеевская промзона
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