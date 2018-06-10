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Архив - Донецкая область

Война на Донбассе: появилась новая карта "горячих точек" из зоны ООС

10.06.2018 12:29
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Война на Донбассе: появилась новая карта "горячих точек" из зоны ООС

Сегодня, 10 июня, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе. Тишины как не было, так и нет.

На карте, отображающей ситуацию в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на начало текущих суток, видно, что вчера было потише у Горловки, где в последнее время много стреляли. В остальных же традиционно "горячих точках" нарушения режима тишины продолжались.



Напомним, что 9 июня на Донбасском фронте зафиксировали три десятка обстрелов и обоюдные потери.



Теги: Донбасс, карта, обстрелы, ООС
 
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