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Мариупольцы 16 июня отпразднуют четвертую годовщину освобождения от боевиков “ДНР”
16 июня с 10:00 по случаю четвертой годовщины освобождения города от боевиков “ДНР” состоится фестиваль “Вільний Маріуполь”.
Организатором фестиваля выступил полк “Азов” при поддержке Мариупольского горсовета.
Стартует фестиваль с парада военной техники, в котором примут участие бойцы “Азова”, НГУ, пограничники, морпехи и полицейские.
Также на площади Свободы пройдет ярмарка мастеров и богатырский турнир.
Завершится фестиваль фаер-шоу и праздничным концертом с участием Кристины Соловий и групп “ТНМК”, “Ролликс” и “The DOOX”.
Напомним, 13 июня 2014 г. силами АТО (добровольческий спецбатальон "Азов" в качестве штурмового отряда, а также батальон "Днепр" и Нацгвардия, при поддержке Вооруженных сил) Мариуполь был освобожден от боевиков т.н. "ДНР".
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, освобождение
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