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Архив - Донецкая область

Москва готовится к наступлению ВСУ: Тымчук рассказал о планах Москвы на оккупированный Донецк

16.06.2018 08:16
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Москва готовится к наступлению ВСУ: Тымчук рассказал о планах Москвы на оккупированный Донецк

Москва активно готовится к освобождению ВСУ оккупированного Донецка. Для этого город хотят разделить на 3 категории. О возможных планах оккупанта на Донецк рассказал в Facebook координатор группы "Информационное Сопротивление" нардеп Дмитрий Тымчук, передает "Диалог.UA".

Он отметил, что о разделении Донецка на категории ходят активные слухи как среди местного населения, так и в рядах группировок террористической "ДНР". В зонах 1-й категории разрешат вести боевые действия на полную силу, повреждая жилые дома, объекты инфраструктуры, не щадя мирное населения. Во 2-й зоне подразумеваются некоторые ограничения по жертвам среди населения и повреждениям домов. 3-я зона - запретная. Там ведение боевых действий категорически запрещено. Примечательно, что, согласно слухам, такие нововведения появятся в Донецке в связи с ЧМ - 2018 и паническим страхом Кремля, что Украина использует это время для освобождения Донбасса. Для этого, к слову, московские кураторы также перевели в режим повышенной готовности "полицию" и "спецслужбы" обеих террористических "республик.



Теги: Донецк, Донбасс, освобождение, ВСУ
 
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