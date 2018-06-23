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Шахтеры Донбасса получили каплю в море – грядут протесты
ГП "Селидовуголь" (подконтрольная часть Донецкой области) за три дня получило из Киева 15 миллионов гривен на частичное погашение задолженности по зарплате. Но по сравнению с общим долгом это - капля в море. Так что грядут массовые акции протеста.
15 миллионов гривен на зарплату для "Селидовугля" ранее обещал выделить министр угольной промышленности Игорь Насалик, однако предприятию сначала отправили всего 5 миллионов и еще 5 миллионов на следующий день, когда горняки прорвались в здание министерства и потребовали перечисления обещанных денег, сообщил ИА "Вчасно" глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
По словам Волынца, на то, чтобы перевести горнякам всю обещанную сумму, министерству потребовалось три дня.
"На протяжении трех дней все-таки выделено 15 миллионов гривен для частичного погашения задолженности по зарплате шахтерам ГП „Селидовуголь“, как и было обещано, - рассказал Волынец. - Министр Игорь Насалик свое слово сдержал, но посмотрим, что будет дальше".
Глава НПГУ напомнил, что задолженность по зарплате горнякам государственных шахт составляет 761,1 миллион гривен. Более половины этой суммы составляют долги шахтерам Донетчины - 400,58 миллиона гривен. При этом долг по зарплате горнякам ГП "Селидовуголь" уже вырос до 186,7 миллионов гривен. Таким образом, даже с таким трудом "выбитые" горняками 15 миллионов гривен не спасают ситуацию.
На Совете председателей Независимого профсоюза горняков Украины уже принято решение о проведении массовых акций протестов горняков. Шахтеры, помимо прочего, будут полностью останавливать работу шахт и проводить митинги и пикеты в Киеве и регионах.
Теги: Донбасс, протест, шахтеры, Волынец, долги
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