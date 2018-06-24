Донбасская линия разграничения: самые большие очереди сегодня были у КПВВ "Майорск"

24.06.2018 09:00

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось 190 авто.



Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 40 и 40 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 0 и 30; у КПВВ "Новотроицкое" - 30 и 30; у КПВВ "Гнутово" - 10 и 10 соответственно.



Напомним, что за прошедшие сутки, , через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 39,2 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.