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Архив - Донецкая область

Донбасская линия разграничения: самые большие очереди сегодня были у КПВВ "Майорск"

24.06.2018 09:00
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Донбасская линия разграничения: самые большие очереди сегодня были у КПВВ "Майорск"

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось 190 авто.

Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 40 и 40 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 0 и 30; у КПВВ "Новотроицкое" - 30 и 30; у КПВВ "Гнутово" - 10 и 10 соответственно.

Напомним, что за прошедшие сутки, , через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 39,2 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.



Теги: Донбасс, линия разграничения, КПВВ, очереди
 
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