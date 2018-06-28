Партизаны расклеили в центре Донецка патриотичные листовки

28.06.2018 17:29

Сегодня в оккупированном Донецке помимо украинского флага появились листовки с цитатами из Конституции Украины.

Общественный активист, бывший боец добровольческого батальона Виталий Овчаренко отметил: «Ко дню Конституции Украины в Донецке появились листовки с цитированием Конституции Украины!», передает donpress.com.

Овчаренко отметил, что листовки расклеены на автостанции на Крытом рынке, по ул. Университетской 40, на перекрестке бул. Шевченка и ул. 50-летия СССР, а также на пересечении Ильича и Ульяновой