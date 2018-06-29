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Архив - Донецкая область

Из России на Донбасс прибыл очередной «гумконвой» – ОБСЕ

29.06.2018 21:33
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Из России на Донбасс прибыл очередной «гумконвой» – ОБСЕ

Вчера, 28 июня, на Донбасс прибыл 78-й так называемый гуманитарный конвой.

Об этом сообщили в ОБСЕ.

«28 июня в 6:19 по московскому времени 76-й российский конвой прибыл на пограничный пункт пропуска Донецк», – говорится в сообщении.

Наблюдатели сообщают, что на Донбасс заехало 17 автомобилей, которые пересекли границу и через несколько часов в том же составе выехали обратно в РФ. 

В ОБСЕ отмечают, что грузовики проверялись пограничниками и таможенниками РФ только снаружи. Три украинских пограничника и два таможенника в сопровождении россиян также осмотрели транспортные средства извне (не входя внутрь).

Согласно заявлению Кремля, этот конвой считается семьдесят восьмым, который был отправлен в Украину. Поскольку два из этих конвоев не пересекали пограничные пункты «Донецк» или «Гуково», миссия наблюдателей их не фиксировала. Итак, исходя из подсчета СММ, этот конвой считается семьдесят шестым, который въехал в Украину.

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, ОБСЕ, гумконвой
 
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