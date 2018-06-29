Из России на Донбасс прибыл очередной «гумконвой» – ОБСЕ

29.06.2018 21:33

Вчера, 28 июня, на Донбасс прибыл 78-й так называемый гуманитарный конвой.



Об этом сообщили в ОБСЕ.



«28 июня в 6:19 по московскому времени 76-й российский конвой прибыл на пограничный пункт пропуска Донецк», – говорится в сообщении.



Наблюдатели сообщают, что на Донбасс заехало 17 автомобилей, которые пересекли границу и через несколько часов в том же составе выехали обратно в РФ.



В ОБСЕ отмечают, что грузовики проверялись пограничниками и таможенниками РФ только снаружи. Три украинских пограничника и два таможенника в сопровождении россиян также осмотрели транспортные средства извне (не входя внутрь).



Согласно заявлению Кремля, этот конвой считается семьдесят восьмым, который был отправлен в Украину. Поскольку два из этих конвоев не пересекали пограничные пункты «Донецк» или «Гуково», миссия наблюдателей их не фиксировала. Итак, исходя из подсчета СММ, этот конвой считается семьдесят шестым, который въехал в Украину.



Источник: http://zi.dn.ua