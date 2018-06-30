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На Донецком направлении сегодня зафиксировано три обстрела
По данным представителей Минобороны, сегодня, 30 июня, с полуночи со стороны боевиков оккупационных администраций РФ на Донбассе зафиксировано 3 прицельных обстрела. Все они произошли на Донецком направлении.
В частности, около 06:00 утра враг выпустил 2 мины 120-го калибра по защитниках Гнутово.
Вблизи того же населенного пункта, а также у Марьинки с полуночи противник вел провокационные обстрелы из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины открывали огонь дважды. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Согласно данным пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, 29 июня российские оккупационные войска 34 раза обстреляли позиции ОС. В результате активных боевых действий двое защитников Украины получили ранения.
Сегодня, 30 июня, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.
Теги: Донбасс, обстрелы, оккупанты, ООС
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- На Донецком направлении сегодня зафиксировано три обстрела12:30
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- ДТП на Донбассе: люди в тяжелом состоянии11:13
- Неспокойный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ гоняют по минам, обстреливают и прогоняют13:50
- Полная сводка с Донбасской фронта за 29 июня: обстрелы по направлениям и потери сторон13:20
- Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения13:01
- Часть Донбасса постиг энергетический коллапс12:50
- На Донецком направлении сегодня зафиксировано три обстрела12:30
- Горячие точки Донбасса: опубликована новая карта обстрелов из зоны ООС12:15
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