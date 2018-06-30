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Архив - Донецкая область

На Донецком направлении сегодня зафиксировано три обстрела

30.06.2018 12:30
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На Донецком направлении сегодня зафиксировано три обстрела

По данным представителей Минобороны, сегодня, 30 июня, с полуночи со стороны боевиков оккупационных администраций РФ на Донбассе зафиксировано 3 прицельных обстрела. Все они произошли на Донецком направлении.

В частности, около 06:00 утра враг выпустил 2 мины 120-го калибра по защитниках Гнутово.

Вблизи того же населенного пункта, а также у Марьинки с полуночи противник вел провокационные обстрелы из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины открывали огонь дважды. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Согласно данным пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, 29 июня российские оккупационные войска 34 раза обстреляли позиции ОС. В результате активных боевых действий двое защитников Украины получили ранения. 

Сегодня, 30 июня, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.



Теги: Донбасс, обстрелы, оккупанты, ООС
 
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