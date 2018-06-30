На Донецком направлении сегодня зафиксировано три обстрела

30.06.2018 12:30

По данным представителей Минобороны, сегодня, 30 июня, с полуночи со стороны боевиков оккупационных администраций РФ на Донбассе зафиксировано 3 прицельных обстрела. Все они произошли на Донецком направлении.



В частности, около 06:00 утра враг выпустил 2 мины 120-го калибра по защитниках Гнутово.



Вблизи того же населенного пункта, а также у Марьинки с полуночи противник вел провокационные обстрелы из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Военнослужащие Вооруженных Сил Украины открывали огонь дважды. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Согласно данным пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, 29 июня российские оккупационные войска 34 раза обстреляли позиции ОС. В результате активных боевых действий двое защитников Украины получили ранения.



Сегодня, 30 июня, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.