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Взрывов на Донетчине стало меньше: официальные данные и сводка СММ ОБСЕ
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, в Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. В частности, с вечера 27 июня по вечер 28 июня зафиксировано около 290 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 550 взрывов).
Так, вечером 27 и ночью 28 июня камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (ДФС) (15 км к северу от Донецка) зафиксировала (в хронологической последовательности) 2 снаряда с запада-северо-запада на востоко-юго-восток и 1 снаряд с северо-северо-запада на юго-юго-восток, а затем в общей сложности 6 взрывов неопределенного происхождения и 45 снарядов (12 с запада на восток, 9 с северо-северо-запада на юго-юго-восток, 7 с западо-северо-запада на востоко-юго-восток, 6 с северо-запада на юго-восток, 5 с востока на запад, 5 с севера на юг, 2 с востоко-юго-востока на западу-северо-запад и 1 выпушенный вверх) — все в 0,5–2,5 км к югу.
Днем 28 июня, осуществляя мониторинг на юго-восточной окраине н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка) в течение примерно 6 часов, члены патруля Миссии слышали 43 взрыва неопределенного происхождения и около 80 выстрелов и очередей из стрелкового оружия — все в 2–5 км в секторе от востоко-юго-востока до юга.
В тот же день, патрулируя в 1,6 км к юго-юго-востоку от н. п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка), команда СММ слышала 19 взрывов неопределенного происхождения в 4–6 км к юго-востоку и юго-западу.
Вечером 27 и ночью 28 июня в н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели слышали 53 взрыва (50 неопределенного происхождения и 3 оцененные как разрывы снарядов) и около 130 очередей из крупнокалиберного пулемета в 2–9 км к востоко-юго-востоку и юго-востоку. На следующий день, находясь в этом же населенном пункте, команда СММ слышала 2 взрыва неопределенного происхождения в 3–4 км к востоко-юго-востоку.
Днем 28 июня в н. п. Торецк (подконтрольный правительству, 43 км к северу от Донецка) команда Миссии слышала 17 взрывов неопределенного происхождения в 2–6 км к востоку и югу.
Поздно вечером 27 и ночью 28 июня камера СММ на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка) зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 13 снарядов с юго-юго-запада на северо-северо-восток, 4 снаряда с юга на север и 1 взрыв, оцененный как выстрел, а затем в общей сложности 41 взрыв (37 неопределенного происхождения, 3 оцененные как выстрелы и 1 — как разрыв снаряда) и 225 снарядов (большинство с юга на север, с севера на юг и с юго-юго-запада на северо-северо-восток) — все в 0,75–4 км к востоку.
Днем 28 июня, патрулируя вблизи н. п. Новоигнатовка (подконтрольный правительству, 40 км к югу от Донецка), наблюдатели слышали 120 взрывов неопределенного происхождения и приблизительно 25 очередей из крупнокалиберного пулемета — все на не неустановленном расстоянии к востоку и юго-востоку.
Теги: Донбасс, взрывы, выстрелы, СММ ОБСЕ
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