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Количество взрывов на Донетчине выросло в два раза
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 24 марта), в Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня (по сравнению с предыдущим отчетным периодом), зафиксировав при этом больше взрывов (примерно 220 по сравнению с ориентировочно 105).
Так, поздно вечером 22 и ночью 23 марта камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 4 снаряда с запада на восток, 14 взрывов неопределенного происхождения, 4 снаряда с запада на восток, 9 вспышек дульного пламени и 2 взрыва неопределенного происхождения, 10 снарядов с востока на запад, 1 выпущенный вверх снаряд, 17 снарядов с востока на запад и 2 вспышки дульного пламени — все в 0,5–2 км к югу.
Днем 23 марта, находясь в 1 км к северо-западу от железнодорожного вокзала в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) в течение примерно 1 часа, члены патруля Миссии слышали 26 взрывов неопределенного происхождения в 10–15 км к северу и 2 выстрела из стрелкового оружия в 3–5 км к западу. Пребывая на юго-западной окраине Ясиноватой в течение 1,5 часов, команда СММ слышала 36 взрывов неопределенного происхождения и 2 очереди из крупнокалиберного пулемета — все в 4–7 км к западу и северо-западу.
Вечером 22 и в ночь на 23 марта, находясь в н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали около 10 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в 3–5 км к юго-востоку и юго-юго-востоку, а также 17 взрывов неопределенного происхождения и около 50 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 3–14 км в секторе от юга до западо-юго-запада. На следующий день с той же позиции наблюдатели слышали 7 взрывов неопределенного происхождения и около 40 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 3–10 км к востоко-юго-востоку и юго-востоку, а также 37 взрывов неопределенного происхождения и около 10 очередей из крупнокалиберного пулемета — все в 3–10 км в секторе от юга до западо-юго-запада.
Поздно вечером 22 и в ночь на 23 марта камера СММ, установленная в 1 км к юго-западу от н. п. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя), зафиксировала (в хронологической последовательности) 3 снаряда с востока на запад, 3 взрыва неопределенного происхождения, 2 снаряда с востока на запад, 2 взрыва неопределенного происхождения и 4 снаряда с запада на восток, а затем в общей сложности 1 взрыв неопределенного происхождения и 33 снаряда (32 с запада на восток и 1 с востока на запад) — все в 1–4 км к северу.
В первой половине дня 23 марта, осуществляя мониторинг в 2,5 км к юго-востоку от н. п. Ломакино (подконтрольный правительству, 15 км к северо-востоку от Мариуполя), члены патруля Миссии слышали 12 взрывов, оцененных как выстрелы из вооружения неустановленного типа, и 12 очередей из крупнокалиберного пулемета в 1 км к востоко-северо-востоку, а также 12 взрывов неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии к юго-востоку.
Со своей позиции в 2 км к юго-востоку от н. п. Лебединское (подконтрольный правительству, 16 км к востоку от Мариуполя) наблюдатели слышали около 19 взрывов неопределенного происхождения и примерно 170 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все на неустановленном расстоянии к северо-востоку.
Осуществляя мониторинг в 1 км к северо-северо-западу от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя), члены патруля СММ слышали 3 взрыва, оцененные как разрывы снарядов в 2–4 км к югу, 7 взрывов, оцененных как выстрелы в 2–4 км к юго-юго-западу и около 20 очередей из крупнокалиберного пулемета в 2–3 км к юго-юго-востоку.
Отметим, что резкое увеличение обстрелов у линии разграничения на Донбассе, зафиксированное вчера пресс-центром штаба АТО, возможно, является не столько эскалацией конфликта, сколько изменением системы учета нарушений режима прекращения огня.
Теги: Донбасс, взрывы, выстрелы, СММ ОБСЕ
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