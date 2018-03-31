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Взрывы прокатились по Луганщине
В Луганской области Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала в своем последнем отчете увеличение количества нарушений режима прекращения огня. В частности 34 взрыва, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано примерно 6 взрывов.
Согласно отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 30 марта), находясь на юго-восточной окраине н. п. Паньковка (неподконтрольный правительству, 16 км к северу от Луганска), наблюдатели слышали 16 взрывов неопределенного происхождения в 5–10 км юго-западу.
Вечером 28 марта на восточной окраине Станицы Луганской, наблюдатели слышали 1 взрыв неопределенного происхождения и 1 очередь из стрелкового оружия — все в 3–5 км юго-юго-востоку (все, по оценке, за пределами участка разведения).
29 марта, патрулируя на юго-восточной окраине н. п. Золотое-4/Родина (подконтрольный правительству, 60 км к северо-западу от Луганска) в течение около 40 минут, члены патруля слышали 6 взрывов неопределенного происхождения в 5–8 км к югу, и 1 взрыв, оцененный как выстрел в 2 км к юго-востоку (все, по оценке, за пределами участка разведения).
Теги: Донбасс, Луганская область, взрывы, выстрелы, СММ ОБСЕ
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