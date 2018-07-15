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Обратно точно не вернемся: Переселенцы обживают новые квартиры в Мариуполе (Фото)
В Мариуполе (Донецкая обл.) переселенцы начали ремонты в квартирах, которые им подарила местная власть.
«В своем родном поселке Березовом мы терпели войну больше года», – рассказала многодетная мать Ирина Бодак.
Когда сгорел соседский дом, а осколки снарядов попали в окно ее дома, нервы женщины не выдержали. Вся семья сразу переехала в Мариуполь. И сейчас единственное напоминание о том страшном времени – как двухэтажная кровать спасла жизнь ее сыну. «Ребенок спал на втором этаже. Ему повезло, что окно задержало движение осколка и осколок вогнулся в конструкцию кровати, а не прошел насквозь, и не попал ребенку в голову, хотя именно здесь была подушка», – вспоминает она.
Ключи от трехкомнатной квартиры Ирина получила на свой профессиональный праздник от городского головы. Женщина работает медсестрой в хирургии. За короткое время семья почти завершает ремонт своего жилья. Все делают собственными руками. «Уже работаем здесь – и я, и муж. Дети в школу ходят. Поэтому уже обратно не вернемся – это точно. Потому что и некуда, и желания нет – здесь хотя бы дети наши спят спокойно», – поделилась переселенка.
А семья переселенцев из Широкино Наталья Ивановна вместе с мужем, дочерью и сестрой въехали в двухкомнатную квартиру, где ремонт уже сделали бывшие хозяева. Пришлось только привыкать к седьмому этажу, потому что раньше жили в частном доме.
В этом году в Мариуполе жилье получили 63 семьи переселенцев. На покупку квартир потратили более 30 млн грн из бюджета города и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ). В Мариуполе впервые в Украине внедрили специальную систему отбора. «Это бальная система, которая учитывает многие семейный нюансы – многодетные, пенсионеры, лица с инвалидностью и т.д. В том числе доходная составляющая семьи тоже в этом порядке учитывается», – сообщил директор департамента городского имущества Сергей Марчук.
К концу года на приобретение квартир для переселенцев выделят еще 30 млн грн.
Источник : https://dnews.dn.ua/news/
Теги: Донецкая область, Мариуполь, квартиры, жилье, переселенцы
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