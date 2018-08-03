Главная / Новости / Донецкая область / Оккупационные власти "ДНР" не гарантируют безопасность десяткам тысяч отдыхающих на Азовском море – Пушилин
Последние новости раздела
- Оккупационные власти "ДНР" не гарантируют безопасность десяткам тысяч отдыхающих на Азовском море – Пушилин20:24
- В Краматорске от журналиста-переселенца требуют вернуть «переселенческие» выплаты18:45
- В Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»18:12
- СБУ "накрыла" 11 админов сепаратистских сообществ в соцсетях17:44
- Оккупационные «власти ДНР» говорят о пожаре на «Точмаше», но молчат о взрыве17:19
- Мариупольские полицейские вернули домой маленьких путешественников, - ФОТО17:01
- В Горловке «министры ДНР» снова обещают «запустить» «Стирол»16:47
- Сколько едят мариупольцы: меньше мяса, но больше хлеба и картошки, - ИНФОГРАФИКА15:45
- На мариупольском пляже 82-летняя женщина потеряла сознание15:30
- "ЛДНР" получили мощный ответ на минометные обстрелы позиций ВСУ: двое боевиков успешно ликвидированы 15:14
Оккупационные власти "ДНР" не гарантируют безопасность десяткам тысяч отдыхающих на Азовском море – Пушилин
03.08.2018 20:24
Оккупационные власти "ДНР" не могут обеспечить должную безопасность десяткам тысяч граждан, отдыхающих в некогда курортном поселке Седово и в городе Новоазовске. Такой вывод можно сделать из заявления одного из главарей "ДНР" Дениса Пушилина.
Повышенной террористической опасностью на побережье Азовского моря он попытался объяснить очередной запрет патрулю СММ ОБСЕ провести мониторинг ситуации в Новоазовске и Седово.
"Вчера лично встречался с Александром Хугом, и мы обсуждали, в том числе и вопросы посещения юга "республики". Александр был предупрежден о сложной ситуации в этих районах. Известно, что эти два населенных пункта являются единственными курортными зонами у моря в "республике". Наплыв людей колоссальный. Возможности для проведения диверсий и других провокаций такие же. Именно поэтому мы не можем гарантировать безопасность представителям Миссии в этих районах, так как не исключаем таких диверсий, которые могут привести к трагическим последствиям", - рассказал господин Пушилин.
Как сообщалось ранее поселок Седово и город Новоазовск террористы "ДНР" превратили в закрытую зону. Въезд отдыхающих осуществляется после тщательного досмотра. Патруль СММ ОБСЕ ни разу не получил разрешения обследовать этот район.
Источник : http://www.ostro.
Теги: Донбасс, безопасность, ДНР, власти
Читайте также:
- Безопасность не главное - Россия снова навязывает Украине свой сценарий по Донбассу
- Медведчук в Минске предложил сначала провести выборы в "ЛДНР", а потом решать вопросы безопасности
- Прокуратура Донецкой области вызывает на допрос бывшего начальника Главного управления МВД Украины в Донецкой области Романа Романова
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности
- Ясиноватая и Докучаевск попали под обстрел, есть жертвы
- Милиция Донетчины поймала ДНРовца
- Оккупационные власти "ДНР" не гарантируют безопасность десяткам тысяч отдыхающих на Азовском море – Пушилин20:24
- Аномальная жара на Донбассе: В неподконтрольном Луганске термометры показывают свыше 37 градусов19:18
- В Краматорске от журналиста-переселенца требуют вернуть «переселенческие» выплаты18:45
- В Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»18:12
- СБУ "накрыла" 11 админов сепаратистских сообществ в соцсетях17:44
- Оккупационные «власти ДНР» говорят о пожаре на «Точмаше», но молчат о взрыве17:19
- Мариупольские полицейские вернули домой маленьких путешественников, - ФОТО17:01
- В Горловке «министры ДНР» снова обещают «запустить» «Стирол»16:47
- Сколько едят мариупольцы: меньше мяса, но больше хлеба и картошки, - ИНФОГРАФИКА15:45
- На мариупольском пляже 82-летняя женщина потеряла сознание15:30
- Оккупационные власти "ДНР" не гарантируют безопасность десяткам тысяч отдыхающих на Азовском море – Пушилин20:24
- Уволенного Жебривским после сообщения о контрабанде голову ВЦА Зайцевого восстановили в должности20:10
- "Дорога в Украину ему закрыта, не потерпим его присутствие", - назревает крупный конфликт с Венгрией. 19:44
- Выборы 2019 года обойдутся украинцам в 4,3 млрд19:31
- Аномальная жара на Донбассе: В неподконтрольном Луганске термометры показывают свыше 37 градусов19:18
- Геращенко рассказала о повестке дня следующего заседания ТКГ в Минске19:02
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИНАНСИРУЕТ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ18:50
- В Краматорске от журналиста-переселенца требуют вернуть «переселенческие» выплаты18:45
- Школьник играл с запалом от гранаты. Устройство взорвалось у него в руках18:31
- В Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»18:12
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИНАНСИРУЕТ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ18:50
- Как трудоголику научиться отдыхать: семь лайфхаков13:42
- Ученые рассказали, почему мужчины грустят после секса21:01
- Все больше вращает ключик от пролива: названа одна из главных целей блокады Россией Азовского моря18:42
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка17:17
- Почему страховые компании боятся страховать здоровье украинцев15:49
- "С Ильина дня вода холодна": Все самое интересное о сегодняшнем празднике 08:57
- Как определить характер по форме ногтей08:31
- Інстаграм негативно впливає на жіноче здоров'я21:09
- Селфі можуть бути корисними20:15
- Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка
- "Никакого ранения Захарченко не было..." - в Сети рассказали, зачем главаря "ДНР" срочно вызывали в Москву
- "Два дебила-это сила": Безлер жестко раскритиковал "советника" Захарченко
- С «паспортом ДНР» в РФ можно находиться всего 12 дней
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка
- В Мариуполе на пост-мосту водитель маршрутки потерял сознание. Автобус был полон
- Комендантский час в Донецке: стал известен важный момент
- В Луганск прибыли особо жестокие наемники из России
- Молодые девушки бегут с территории ОРЛО: названа причина