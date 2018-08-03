Оккупационные власти "ДНР" не гарантируют безопасность десяткам тысяч отдыхающих на Азовском море – Пушилин

03.08.2018 20:24

Оккупационные власти "ДНР" не могут обеспечить должную безопасность десяткам тысяч граждан, отдыхающих в некогда курортном поселке Седово и в городе Новоазовске. Такой вывод можно сделать из заявления одного из главарей "ДНР" Дениса Пушилина.

Повышенной террористической опасностью на побережье Азовского моря он попытался объяснить очередной запрет патрулю СММ ОБСЕ провести мониторинг ситуации в Новоазовске и Седово.

"Вчера лично встречался с Александром Хугом, и мы обсуждали, в том числе и вопросы посещения юга "республики". Александр был предупрежден о сложной ситуации в этих районах. Известно, что эти два населенных пункта являются единственными курортными зонами у моря в "республике". Наплыв людей колоссальный. Возможности для проведения диверсий и других провокаций такие же. Именно поэтому мы не можем гарантировать безопасность представителям Миссии в этих районах, так как не исключаем таких диверсий, которые могут привести к трагическим последствиям", - рассказал господин Пушилин.

Как сообщалось ранее поселок Седово и город Новоазовск террористы "ДНР" превратили в закрытую зону. Въезд отдыхающих осуществляется после тщательного досмотра. Патруль СММ ОБСЕ ни разу не получил разрешения обследовать этот район.