"Шахтеры" под Донецком сразу притихли: в Сеть попали кадры уничтожения техники боевиков точным попаданием ВСУ

04.08.2018 14:38

Волонтеры отметили, что данные кадры – доказательство того, как важна помощь украинцев силам ООС на Донбассе и украинской армии.

Активисты "Повернись живим" в Facebook показали, как в районе временно оккупированного Донецка была уничтожена техника российских террористов, передает "Диалог.UA".

Кадры были сняты с помощью дрона, детали операции не раскрываются. Волонтеры добавили, что прыть террористов на данном участке фронта серьезно поубавилась, орки намного реже провоцируют силы ООС и обстреливают наших военных.

"Еще до объявления ныне действующего так называемого "хлебного перемирия" на передовой под Донецком "минуснулася" вражеская техника. Меткое попадание в мишень здесь, в том числе, зависело от работы корректировщика из воздуха", - прокомментировали волонтеры опубликованные кадры.