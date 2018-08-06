Бойцы ВСУ будет сбивать беспилотники над военными частями и полигонами

06.08.2018 21:04

Беспилотники замеченные над воинскими частями или полигонами в момент проведения там военных учений будут сбиты без предупреждения.

В Генштабе ВСУ отмечают, что данные действия направлены на то, чтобы не была разглашена информация о перемещении подразделений ВСУ. Там отметили, что дроны могут снять номера техники, виды и количество вооружения, его принадлежность к родам войск, направление и маршруты движения.

В Генштабе добавили: "В районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. А лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности".

Источник : https://donpress.