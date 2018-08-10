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Архив - Донецкая область

В оккупированной Головке снова анонсировали запуск «Стирола»

10.08.2018 20:10
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В оккупированной Головке снова анонсировали запуск «Стирола»

Горловчанам в очередной раз объявили о запуске «Стирола». Такое заявление сделал «министр промышленности и торговли ДНР» Алексей Грановский. Об этом сообщают «Ведомости Донбасса».

Алексей Грановский заявил, что «украинский химпром загибается, а ДНР возрождает знаменитый «Стирол». Жители города за все время оккупации слышали множество подобных обещаний и настроены скептически.

«Может не стоит так громко анонсировать, сначала запустить»,

«Да вы запустите его в начале! а потом рассказуйте! за шахты нам тоже говорили что запустят! и в итоге уничтожили все Горловские шахты! а пиар к выборам не стоит!»,

«Хрень полная, хватит врать людям. Предприятия не государственные, как были укор так и остались, рабочие места вы не сохранили, а только потеряли. Предприятия работают от силы процента на три и продаете продукцию украине»,

Стирол… запускается это замечательно, но почему ни слова о маш заводах ??? каждый год открывается и никак не откроются …»,

«Татьяна, маш заводы (оборудование) давно порезали на металл и вывезли, стоят только корпуса. Экскурсию попросите организовать и ужаснетесь!», — так отреагировали жители города на новость.

Стилистика и орфография авторов сохранены.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, завод, Стирол, оккупация
 
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