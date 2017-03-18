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Горловский "Стирол": долги по зарплате и тревожное ожидание "национализации"
Журналист Никита Синицын, который отслеживает события в родной Горловке, в facebook сообщил, что на горловском "Стироле" ждут национализации и выплаты долгов по заработной плате.
"В марте представители самопровозглашенной "ДНР" дважды посещали горловский концерн "Стирол", по сообщениям моих источников речь идет о вводе временного управления, — пишет Никита. — На самом предприятии ситуация остается довольно напряженной — многие сотрудники сидят по домам, на работах по поддержанию оборудования в рабочем состоянии и восстановлении Горловки заняты в основном представители рабочих профессий предприятия. Что касается заработной платы на предприятии, то с в начале марта была выплачена часть заработной платы за январь".
Ранее главарь самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко заявлял, что крупнейший в регионе фармацевтический завод "Стирол" может открыться после двух с половиной лет простоя из-за боев.
Концерн "Стирол" до закрытия в мае 2014-го поставлял на рынок 3 % мирового экспорта аммиака и карбамида, полимерных материалов и изделий из них.
Периодически в СМИ появляется информация, что на базе завода боевики наладили производство наркотиков и взрывчатки. Но официального подтверждения этим данным нет.
Фото: himprom.ua/
Теги: Донбасс, Горловка, зарплата, Стирол, национализация
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