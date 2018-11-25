Боевики «ДНР» изложили свою «версию», почему не «запускают» «Стирол»

25.11.2018 11:46

Оккупационные «власти ДНР» во временно оккупированной Горловке сначала обещают «запустить» «Стирол», затем откладывают «запуск». У боевиков «ДНР»своя версия «не запуска».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Горловке оккупационные «власти ДНР» в очередной раз отложили «запуск» «Стирола». Пропагандисты, подконтрольные боевикам «ДНР» и российским оккупантам» сочинили фейковую «новость» о «диверсии», в которую никто не поверил. Однако, истинную «причину» озвучивают рядовые боевики. Оказывается, главари оккупационных «властей» не собираются «запускать» вообще никакие предприятия, т.к. боевики откажутся воевать. Людей вынуждают идти в «ополчение», потому что это единственное место, где платят.

Вот что рассказал боевик «ДНР»:

«Орк: -Знаешь почему не открывают Стирол, шахты? Они бы могли хоть что-то запустить, но какой тогда дебил воевать за 15 тысяч будет? Уже по нарядам никто не хочет за такие деньги ходить. Обещают с 1 января поднять до 25, но никто в это не верит, а если поднимут, будем траву красить»,

«В эту недоармию форму купи пожрать купи в общаг здай маскировку купи если ранят за свои деньги лечись отпуск фиг добьешся вечно людей нет увалы тоже редко и всего за 15 тыс».