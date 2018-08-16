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ВСУ сильно приструнили "ДНР/ЛНР" - у боевиков минус 5 оккупантов
Террористы за 15 августа 43 раза открывали огонь по ВСУ, в том числе 6 раз – из запрещенного калибра.
Зафиксировано также применение террористами минометов 82-мм и 120-мм калибра, передает "Диалог.UA".
В сводке штаба ООС сказано, что огнем были накрыты наши расположения возле Крымского, Луганского, Светлодарска, Майорска, Новолуганского, Опытного, Песок, Марьинки, Авдеевки, Чермалыка, Гнутово, Водяного, Широкино, и др.
Также сообщается о фиксации провокации оккупантов в районе позиций ВСУ в Станице Луганской, где были из стрелкового оружия обстреляны силы ООС. Двое защитников Украины ранены.
Впервые за несколько месяцев террористы применили БМ-21 "Град" возле Светлодарска. По данным украинской разведки, двое боевиков уничтожены, трое стали "300-ми".
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РСЗО "Град", оккупанты, Светлодарская дуга, ООС
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