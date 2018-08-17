«Власти ДНР» отменили важное «постановление»

17.08.2018 17:15

«Центральный республиканский банк ДНР» отменил свое «постановление» № 161 о порядке ведения кассовых операций.

Так, обсуждая отмену данного «постановления», «депутат ДНР» Марина Жейнова заявила: «Считаю, что такие комплексные изменения, которые касаются большей части нашего бизнеса, в частности предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения, требуют более детальной проработки, обсуждения и в обязательной мере введения переходного периода».

Источник: https://donpress.com