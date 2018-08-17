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Архив - Донецкая область

«Власти ДНР» отменили важное «постановление»

17.08.2018 17:15
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«Власти ДНР» отменили важное «постановление»

«Центральный республиканский банк ДНР» отменил свое «постановление» № 161 о порядке ведения кассовых операций.

Так, обсуждая отмену данного «постановления», «депутат ДНР» Марина Жейнова заявила: «Считаю, что такие комплексные изменения, которые касаются большей части нашего бизнеса, в частности предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения, требуют более детальной проработки, обсуждения и в обязательной мере введения переходного периода».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, банк, отмена, ДНР
 
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