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«Власти ДНР» отменили важное «постановление»
17.08.2018 17:15
«Центральный республиканский банк ДНР» отменил свое «постановление» № 161 о порядке ведения кассовых операций.
Так, обсуждая отмену данного «постановления», «депутат ДНР» Марина Жейнова заявила: «Считаю, что такие комплексные изменения, которые касаются большей части нашего бизнеса, в частности предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения, требуют более детальной проработки, обсуждения и в обязательной мере введения переходного периода».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, банк, отмена, ДНР
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