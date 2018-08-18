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У Захарченко хотели напугать Украину новым ракетным оружием, но опозорились. ВИДЕО

18.08.2018 20:07
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У Захарченко хотели напугать Украину новым ракетным оружием, но опозорились. ВИДЕО

Боевики "ДНР" решили ответить Украине на запуск ракет и показать мощь своего оружия, однако вызвали лишь насмешки у пользователей социальных сетей.

Российский телеканал "Звезда" опубликовал видео с испытаниями нового снаряда "ДНР" для системы залпового огня "Чебурашка", однако антураж видео показался социальным сетям примитивным и смехотворным. На видео двое солдат в грязной и потрепанной военной форме несут в поле снаряд неизвестного происхождения и закапывают его в землю - после этого показаны кадры взрыва с трех разных точек и саму воронку. Видео производит довольно странное впечатление, однако россияне бросились петь снаряду хвалебные оды и пожелания поскорее пустить в ход боеприпас против украинской армии. Снаряд для "Чебурашки", который одним лишь своим названием стал объектом насмешек еще весной, по мнению пользователей должен стать ответом на испытание украинских ракет, проведенных на полигонах ВСУ на минувшей неделе.

Источник "Диалог.UA"



Теги: Донбасс, оружие, ДНР, Захарченко
 
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